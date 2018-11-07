Екс-гравець Шахтаря та збірної України Олексій Бєлік поділився очікуваннями від матчу четвертого туру Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Шахтарем.

Екс-футболіст донецького Шахтаря Олексій Бєлік в коментарі Фактам ICTV поділився очікуваннями від матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому гірники зіграють на виїзді з англійським Манчестер Сіті.

— Зрозуміло, що буде важко і треба бути великим оптимістом, щоб розраховувати на позитивний результат, тому що Манчестер Сіті — це одна з тих команд, яка на сьогоднішній день демонструє дуже хороший футбол. Таких команд в Європі не багато, якщо взяти то це Лестер Сіті і Ліверпуль і ще пару команд, – сказав Бєлік.

Читайте: Де дивитися Манчестер Сіті — Шахтар

Бєлік впевнений, який би результат не був у Манчестері, для Шахтаря все буде вирішуватися в двох останніх поєдинках:

— Шахтарю буде важко. Але з іншого боку можна зіграти розкуто, так як Шахтар вміє і постаратися зачепитися за очки. Все одно все буде вирішуватися в очних дуелях проти Ліона і Хоффенхайма.

Футболіст вважає, що з поверненням Тайсона та Марлоса з лазарету гра гірників може набути іншого відтінку.

— Тайсон і Марлос – це лідери Шахтаря і без них команда виглядає по-іншому. Але якщо у нас є Тайсон і Марлос лідери, то у Манчестер Сіті виділити когось важко. У Гвардіоли за силою два рівноцінні склади. Там без різниці хто виходить на поле, команда грає в свою гру і добивається результату, – підсумував колишній гравець гірників.

Нагадаємо, Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті — Шахтар.

Фото: FC Shakhtar.