Мадридский Реал получил выездную победу над испанской Сельтой в матче 12-го тура Примеры.

В матче 12-го тура чемпионата Испании Сельта принимала дома мадридский Реал. Встреча прошла на стадионе Балаидос и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Автором первого гола сливочных стал Карим Бензема, который после скидки от Модрича легко переиграл Альвареса. После перерыва Густаво Кабрал срезал мяч в собственные ворота, тем самым увеличив счет в пользу подопечных Солари.

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Кельты быстро возродили интригу в игре — Мендес отпасовал на Мальо в штрафную, а тот в одно касание переправил мяч в дальний угол ворот Куртуа. Хозяева продолжили давить на галактикос, но гости заработали пенальти, который успешно реализовал Рамос. Четвертый гол в сетку ворот Сельты отправил Себальос.

Хозяевам все же удалось избежать разгрома – Мендес пробил в касание после паса от Аспаса на четвертой компенсированной минуте.

Несмотря на победу, сразу три игрока галактикос получили травмы во встрече — Серхио Регилон (сильный ушиб), Каземиро (растяжение связок голеностопа) и Начо Фернандес (травма колена).

После 12-ти туров Реал имея в активе 20 очков занимает 6-ю строчку, Сельта (14) идет 14-м.

К слову, Реал установил на стадионе писсуары с ТВ-экранами.

Фото: Real Madrid C.F.