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Реал взяв гору над Сельтою, втративши трьох гравців

Мадридський Реал здобув виїздну перемогу над іспанською Сельтою у матчі 12-го туру Прімери.

В матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії Сельта приймала вдома мадридський Реал. Зустріч пройшла на стадіоні Балаїдос і завершилася перемогою гостей з рахунком 4:2.

Автором першого голу вершкових став Карім Бензема, який після скидки від Модріча легко переграв Альвареса. По перерві Густаво Кабраль зрізав м’яч у власні ворота, тим самим збільшивши рахунок на користь підопічних Соларі.

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Кельти швидко відродили інтригу у грі — Мендес відпасував на Мальо у штрафну, а той в один дотик переправив м’яч у дальній кут воріт Куртуа. Господарі продовжили тиснути на галактикос, але гості заробили пенальті, яке успішно реалізував Рамос. Четвертий гол у сітку воріт Сельти відправив Себальос.

Господарям все ж вдалося уникнути розгрому — Мендес пробив у дотик після пасу від Аспаса на четвертій компенсованій хвилині.

Попри перемогу, одразу три гравці галактикос отримали травми у зустрічі – Серхіо Регілон (сильний забій), Каземіро (розтягнення зв’язок гомілкостопу) та Начо Фернандес (травма коліна).

Після 12-ти турів Реал маючи в активі 20 очок посідає 6-ту сходинку, Сельта (14) йде 14-ю.

До речі, Реал встановив на стадіоні пісуари з ТБ-екранами.

Фото: Real Madrid C.F.

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