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Зінченко потрапив до збірної місяця АПЛ за версією InStat

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної місяця в АПЛ за версією компанії InStat.

Александр Зинченко Манчестер Сити

Авторитетна спортивна компанія InStat, яка займається професійною статистикою, назвала символічну збірну АПЛ за лютий.

Збірна гравців АПЛ була названа на основі підрахунку всіх зібраних показників.

Читайте: Зінченко претендує на звання гравця місяця у Манчестер Сіті

До символічної одинадцятки потрапив захисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко.

У лютому українець відіграв за Сіті 5 матчів у всіх турнірах та відзначився двома результативними передачами. Також Зінченко разом із Сіті став володарем Кубка англійської ліги та став найкращим гравцем фінального матчу.

Окрім Олександра зі складу містян до символічної збірної потрапили Рахім Стерлінг, Серхіо Агуеро та Фернандіньо.

Зазначимо, що з компанією InStat співпрацюють низка футбольних клубів зі всього світу і ліги, серед яких англійська Прем’єр-ліга.

До речі, Зінченко встановив унікальний рекорд чемпіонату Англії.

Фото: Getty Images

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