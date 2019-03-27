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Роналду станет отцом в пятый раз: Джорджину заподозрили в беременности

Джорджину Родригес заметили в интересном положении во время матча Португалия – Сербия.

Роналду и Джорджина

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес может оказаться беременной.

Слухи об интересном положении любимой футболиста появились после снимков, которые были сделаны во время матча отбора на Евро-2020 между Португалией и Сербией.

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Джорджина наблюдала за игрой с VIP-трибуны стадиона Да Луж в Лиссабоне вместе с матерью и сестрой Роналду.

Округлый живот Родригес может свидетельствовать о ее пребывании на 3-4 месяце беременности.

В 25-летней Джорджины уже есть дочь от Криштиану, которая родилась в ноябре 2017 года. Девочку назвали Алана Мартина. Всего в Криштиану четверо детей.

Ранее Роналду открыл центр по пересадке волос в Мадриде.

ФотоGeorgina Rodríguez

Источник: Correio da Manha

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