Джорджину Родригес заметили в интересном положении во время матча Португалия – Сербия.

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес может оказаться беременной.

Слухи об интересном положении любимой футболиста появились после снимков, которые были сделаны во время матча отбора на Евро-2020 между Португалией и Сербией.

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Джорджина наблюдала за игрой с VIP-трибуны стадиона Да Луж в Лиссабоне вместе с матерью и сестрой Роналду.

Cristiano Ronaldo’nun 5. çocuğu geliyor. Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez hamile. pic.twitter.com/uZyyRrAn2Z — Buzz Spor (@buzzspor) 26 марта 2019 г.

Округлый живот Родригес может свидетельствовать о ее пребывании на 3-4 месяце беременности.

В 25-летней Джорджины уже есть дочь от Криштиану, которая родилась в ноябре 2017 года. Девочку назвали Алана Мартина. Всего в Криштиану четверо детей.

Ранее Роналду открыл центр по пересадке волос в Мадриде.

Фото: Georgina Rodríguez

Источник: Correio da Manha