Джорджину Родригес заметили в интересном положении во время матча Португалия – Сербия.
Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес может оказаться беременной.
Слухи об интересном положении любимой футболиста появились после снимков, которые были сделаны во время матча отбора на Евро-2020 между Португалией и Сербией.
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Джорджина наблюдала за игрой с VIP-трибуны стадиона Да Луж в Лиссабоне вместе с матерью и сестрой Роналду.
Cristiano Ronaldo’nun 5. çocuğu geliyor.
Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez hamile. pic.twitter.com/uZyyRrAn2Z
— Buzz Spor (@buzzspor) 26 марта 2019 г.
Округлый живот Родригес может свидетельствовать о ее пребывании на 3-4 месяце беременности.
В 25-летней Джорджины уже есть дочь от Криштиану, которая родилась в ноябре 2017 года. Девочку назвали Алана Мартина. Всего в Криштиану четверо детей.
Ранее Роналду открыл центр по пересадке волос в Мадриде.
Фото: Georgina Rodríguez
Источник: Correio da Manha