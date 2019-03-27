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Роналду стане батьком вп’яте: Джорджину запідозрили у вагітності

Джорджину Родрігес помітили у цікавому становищі під час матчу Португалія — Сербія.

Роналду и Джорджина

Дівчина Криштіану Роналду Джорджина Родрігес може виявитися вагітною.

Слухи про цікаве становище коханої футболіста з’явилися після знімків, які були зроблені під час матчу відбору на Євро-2020 між Португалією та Сербією.

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Джорджина спостерігала за грою з VIP-трибуни стадіону Да Луж у Лісабоні разом з матір’ю та сестрою Роналду.

Округлий живіт Родрігес може свідчити про її перебування на 3-4 місяці вагітності.

У 25-річної Джорджини вже є дочка від Криштіану, яка народилася у листопаді 2017 року. Дівчинку назвали Алана Мартіна. Всього у Криштіану четверо дітей.

Раніше Роналду відкрив центр з пересадки волосся у Мадриді.

Фото: Georgina Rodríguez

ДжерелоCorreio da Manha

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