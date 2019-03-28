Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков после матчей отбора на чемпионат Европы 2020 отправился в Великобританию.
Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков после матчей отбора на Евро-2020 отправился в столицу Великобритании Лондон.
Футболист воспользовался небольшим перерывом перед возвращением в клуб и прогулялся по Туманному Альбиону.
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Фото Цыганков выложил на своей странице в соцсети Instagram.
Цыганков после матча с Люксембургом улетел в Лондон / 2 фотографии
Напомним, Виктор Цыганков стал автором первого гола сборной Украины в отборе на Евро-2020.
Фото: Viktor Tsygankov
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