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Цыганков после матча с Люксембургом улетел в Лондон

Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков после матчей отбора на чемпионат Европы 2020 отправился в Великобританию.

Виктор Цыганков

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков после матчей отбора на Евро-2020 отправился в столицу Великобритании Лондон.

Футболист воспользовался небольшим перерывом перед возвращением в клуб и прогулялся по Туманному Альбиону.

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Фото Цыганков выложил на своей странице в соцсети Instagram.

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Цыганков после матча с Люксембургом улетел в Лондон / 2 фотографии

Напомним, Виктор Цыганков стал автором первого гола сборной Украины в отборе на Евро-2020.

Фото: Viktor Tsygankov

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