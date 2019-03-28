Футболіст київського Динамо Віктор Циганков після матчів відбору на чемпіонат Європи 2020 вирушив до Великої Британії.

Вінгер київського Динамо та збірної України Віктор Циганков після матчів відбору на Євро-2020 вирушив до столиці Великої Британії Лондона.

Футболіст скористався невеличкою перервою перед поверненням до клубу і прогулявся по Туманному Альбіону.

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Фото Циганков виклав на своїй сторінці у соцмережі Instagram.









Циганков після матчу з Люксембургом полетів у Лондон / 2 фотографии

Нагадаємо, Віктор Циганков став автором першого голу збірної України у відборі на Євро-2020.

Фото: Viktor Tsygankov