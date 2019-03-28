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Факти / Спорт

Циганков після матчу з Люксембургом полетів у Лондон

Футболіст київського Динамо Віктор Циганков після матчів відбору на чемпіонат Європи 2020 вирушив до Великої Британії.

Виктор Цыганков

Вінгер київського Динамо та збірної України Віктор Циганков після матчів відбору на Євро-2020 вирушив до столиці Великої Британії Лондона.

Футболіст скористався невеличкою перервою перед поверненням до клубу і прогулявся по Туманному Альбіону.

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Фото Циганков виклав на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

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Циганков після матчу з Люксембургом полетів у Лондон / 2 фотографии

Нагадаємо, Віктор Циганков став автором першого голу збірної України у відборі на Євро-2020.

ФотоViktor Tsygankov

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