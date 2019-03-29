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Футболист сборной Украины Николай Матвиенко показал, как восстанавливаться после матчей

Игрок Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко показал два упражнения, которые используют при подготовке футболисты национальной команды.

Микола Матвієнко

Герой матча Португалия-Украина защитник Николай Матвиенко сразу по возвращении в Киев провел тренировку с детьми.

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Игрок Шахтера показал два профессиональных упражнения на расслабление мышц, которые используются при подготовке игроков национальной сборной.

— Сейчас идет такой сложный и напряженный период, много времени надо уделить восстановлению. Поэтому я использую упражнение, как с помощью мяча размять поясницу после тяжелых тренировок, – отметил футболист.

Напомним, сборная Украины на последних секундах вырвала победу у Люксембурга в матче отбора на Евро-2020.

Фото: Dreamstime

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