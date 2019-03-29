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Футболіст збірної України Микола Матвієнко показав, як відновлюватися після матчів

Гравець Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко показав дві вправи, які використовують під час підготовки футболісти національної команди.

Микола Матвієнко

Герой матчу Португалія-Україна захисник Микола Матвієнко одразу по поверненні до Києва провів тренування з дітьми.

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Гравець Шахтаря показав дві професійних вправи на розслаблення м’язів, які використовуються під час підготовки гравців національної збірної.

— Зараз іде такий складний і напружений період, багато часу треба приділити відновленню. Тому я використовую вправу, як за допомогою м’яча розім’яти поясницю після важких тренувань, – зазначив футболіст.

Нагадаємо, збірна України на останніх секундах вирвала перемогу у Люксембурга у матчі відбору на Євро-2020.

Фото: Dreamstime

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