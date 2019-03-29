Гравець Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко показав дві вправи, які використовують під час підготовки футболісти національної команди.
Герой матчу Португалія-Україна захисник
Микола Матвієнко одразу по поверненні до Києва провів тренування з дітьми.
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Гравець Шахтаря показав дві професійних вправи на розслаблення м’язів, які використовуються під час підготовки гравців національної збірної.
— Зараз іде такий складний і напружений період, багато часу треба приділити відновленню. Тому я використовую вправу, як за допомогою м’яча розім’яти поясницю після важких тренувань, – зазначив футболіст.
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Нагадаємо, збірна України на останніх секундах
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