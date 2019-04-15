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Факты / Спорт

Футболист Динамо Шапаренко дал мастер-класс по ударам на точность

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко принял участие в соревновании на точность ударов.

Микола Шапаренко

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко провел тренировку для детей.

Динамовец продемонстрировал элемент из программы физической подготовки “змейка” и оценил работу своих маленьких подчиненных.

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Также футболист принял участие в челлендже на точность ударов, в котором сумел победить ведущего программы Футбик только с третьей попытки.

Напомним, Шахтер пробился в полуфинал Кубка Украины обыграв Динамо в серии пенальти.

Фото: Dreamstime

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