Півзахисник київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко взяв участь у змаганні на точність ударів.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко провів тренування для дітей.

Динамівець продемонстрував елемент з програми фізичної підготовки “змійка” та оцінив роботу своїх маленьких підлеглих.

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Також футболіст взяв участь у челенджі на точність ударів, в якому зумів перемогти ведучого програми Футбік лише з третьої спроби.

Нагадаємо, Шахтар пробився до півфіналу Кубка України обігравши Динамо в серії пенальті.