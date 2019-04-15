PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Футболіст Динамо Шапаренко дав майстер-клас по ударах на точність

Півзахисник київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко взяв участь у змаганні на точність ударів.

Микола Шапаренко

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко провів тренування для дітей.

Динамівець продемонстрував елемент з програми фізичної підготовки “змійка” та оцінив роботу своїх маленьких підлеглих.

Читайте: Зідан зробить Луніна другим воротарем у Реалі — ЗМІ

Також футболіст взяв участь у челенджі на точність ударів, в якому зумів перемогти ведучого програми Футбік лише з третьої спроби.

Нагадаємо, Шахтар пробився до півфіналу Кубка України обігравши Динамо в серії пенальті.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка