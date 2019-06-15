Дивіться онлайн-трансляцію фіналу чемпіонату світу з футболу U-20 Україна – Південна Корея на Фактах ICTV у суботу, 15 червня, о 19.00.

Матч Україна – Південна Корея відбудеться у польському місті Лодзь у рамках фіналу чемпіонату світу з футболу U-20.

Українська збірна U-20 вперше дісталася до останнього рубежу цього турніру. Раніше молодіжка може похвалитися тільки виходом до 1/8 фіналу. Південна Корея U-20 також вперше зіграє у фіналі, але азіатські тигри вже доходили до 1/2 перед цим турніром.

На груповому етапі Україна здобула дві перемоги за однієї нічиє. У плей-оф підопічні Олександра Петракова пройшли Панаму (4:1), Колумбію (1:0) та Італію (1:0).

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До слова, на думку букмекерів фаворитом матчу є збірна України. На її перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2.39. Успіх азіатських тигрів оцінюють у 3.45. Нічийний результат зустрічі – 2.90.

Прогноз Фактів ICTV

Україна – Південна Корея – 2:0.