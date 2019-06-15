PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Україна – Південна Корея – 1:1: онлайн-трансляція фіналу ЧС U-20

Дивіться онлайн-трансляцію фіналу чемпіонату світу з футболу U-20 Україна – Південна Корея на Фактах ICTV у суботу, 15 червня, о 19.00.

Україна – Південна Корея – 1:1: онлайн-трансляція фіналу ЧС U-20

Матч Україна – Південна Корея відбудеться у польському місті Лодзь у рамках фіналу чемпіонату світу з футболу U-20.

Українська збірна U-20 вперше дісталася до останнього рубежу цього турніру. Раніше молодіжка може похвалитися тільки виходом до 1/8 фіналу. Південна Корея U-20 також вперше зіграє у фіналі, але азіатські тигри вже доходили до 1/2 перед цим турніром.

На груповому етапі Україна здобула дві перемоги за однієї нічиє. У плей-оф підопічні Олександра Петракова пройшли Панаму (4:1), Колумбію (1:0) та Італію (1:0).

Читайте: Де дивитися Україна — Південна Корея: фінал чемпіонату світу U-20

До слова, на думку букмекерів фаворитом матчу є збірна України. На її перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2.39. Успіх азіатських тигрів оцінюють у 3.45. Нічийний результат зустрічі – 2.90.

Прогноз Фактів ICTV

Україна – Південна Корея – 2:0.

Склади:

Україна: Лунін – Сафронов, Бондар, Безкоровайний – Конопля, Дрішлюк, Хахльов, Корнієнко – Цітаішвілі, Булеца – Супряга.

Південна Корея: Лі Кван Ен – Лі Чі Сол, Кім Хен Ун, Лі Ча Ік – Хван Та Хен, Кім Чун Мін, Кім Се Юн, Чон Хо Чін, Чой Юн – Лі Кан Ін, Ох Се Хун.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна — Південна Корея: прогноз букмекерів на фінал чемпіонату світу U-20
Де дивитися Україна — Південна Корея: фінал чемпіонату світу U-20
Україна U-20 вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу
Збірна України U-20 обіграла Колумбію і вийшла до 1/2 фіналу ЧС
П’ятий поспіль: Лунін відбив пенальті на ЧС-2019
Збірна України U-20 достроково вийшла у плей-оф Чемпіонату світу
Збірна України U-20 стартувала з перемоги на чемпіонаті світу
ФІФА відмовилася від збільшення кількості команд на ЧС
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка