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Факти / Спорт

Британського легкоатлета спіймали на кокаїні

В пробі британського легкоатлета Люка Трейнора виявили кокаїн.

Кокаин

26-річний британський легкоатлет Люк Трейнор був викритий у вживанні кокаїну Британським антидопінговим агентством (UKAD). Кокаїн виявили в його пробі.

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За словами самого Трейнора, це порушення не було пов’язано з його бажанням вплинути на свої результати.

— Я зробив нетипову для мене і неймовірно дурну помилку. Найімовірніше, я сам зруйнував свою кар’єру одним безглуздим вчинком, – заявив британець.

Також Трейнор заявив, що готовий співпрацювати з допінговими органами та прийняти будь-яке покарання у справі.

Нагадаємо, WADA відкрила 43 справи проти російських спортсменів.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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