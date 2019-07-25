В пробі британського легкоатлета Люка Трейнора виявили кокаїн.
26-річний британський легкоатлет Люк Трейнор був викритий у вживанні кокаїну Британським антидопінговим агентством (UKAD). Кокаїн виявили в його пробі.
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За словами самого Трейнора, це порушення не було пов’язано з його бажанням вплинути на свої результати.
— Я зробив нетипову для мене і неймовірно дурну помилку. Найімовірніше, я сам зруйнував свою кар’єру одним безглуздим вчинком, – заявив британець.
Також Трейнор заявив, що готовий співпрацювати з допінговими органами та прийняти будь-яке покарання у справі.
Нагадаємо, WADA відкрила 43 справи проти російських спортсменів.
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