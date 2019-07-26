Півзахисник Арсенала Месут Озіл пожартував над вболівальником Тоттенгема в соціальних мережах.

Після матчу Тоттенгема з Ювентусом в рамках International Champions Cup вболівальник шпор підписав командне фото своєї улюбленої команди наступним чином: Зачекайте, чому на нашому клубному фото Озіл?

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Справа в тому, що зліва на знімку видніється порожній простір, оскільки хтось із гравців став в не в тому місці. Таким чином вболівальник натякнув, що Месут часто “розчиняється” на полі у важливих матчах.

Wait why tf was Ozil in our team photo??? pic.twitter.com/KfNLgzJ0GB — Axel (@ftblaxel) July 21, 2019

На цей пост через кілька днів відповів сам німець:

— Якщо придивитися, то там можна побачити ваші трофеї, – з іронією відповів Озіл.

If you look closely … you can see your trophy cabinet #YaGunnersYa https://t.co/e5YCn1doDt — Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 25, 2019

Свій останній трофей Тоттенгем» виграв в 2008 році – тоді шпори в фіналі Кубка англійської Ліги здолали Челсі. Всього на рахунку шпор два титули чемпіонів Англії.

Нагадаємо, Месут Озіл та його партнер по Арсеналу Сеад Колашинац піддалися збройному нападу грабіжників в північному районі Лондона.