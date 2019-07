Після матчу Тоттенгема з Ювентусом в рамках International Champions Cup вболівальник шпор підписав командне фото своєї улюбленої команди наступним чином: Зачекайте, чому на нашому клубному фото Озіл?

Справа в тому, що зліва на знімку видніється порожній простір, оскільки хтось із гравців став в не в тому місці. Таким чином вболівальник натякнув, що Месут часто “розчиняється” на полі у важливих матчах.

Wait why tf was Ozil in our team photo??? pic.twitter.com/KfNLgzJ0GB

На цей пост через кілька днів відповів сам німець:

If you look closely … you can see your trophy cabinet #YaGunnersYa https://t.co/e5YCn1doDt

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 25, 2019