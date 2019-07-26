PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Пусте місце – ваша кімната трофеїв! Озіл жорстко потролив Тоттенгем

Півзахисник Арсенала Месут Озіл пожартував над вболівальником Тоттенгема в соціальних мережах.

Месут Озил

Після матчу Тоттенгема з Ювентусом в рамках International Champions Cup вболівальник шпор підписав командне фото своєї улюбленої команди наступним чином: Зачекайте, чому на нашому клубному фото Озіл?

Читайте: Тоттенгем поступився МЮ на International Champions Cup

Справа в тому, що зліва на знімку видніється порожній простір, оскільки хтось із гравців став в не в тому місці. Таким чином вболівальник натякнув, що Месут часто “розчиняється” на полі у важливих матчах.

На цей пост через кілька днів відповів сам німець:

— Якщо придивитися, то там можна побачити ваші трофеї, – з іронією відповів Озіл.

Свій останній трофей Тоттенгем» виграв в 2008 році – тоді шпори в фіналі Кубка англійської Ліги здолали Челсі. Всього на рахунку шпор два титули чемпіонів Англії.

Нагадаємо, Месут Озіл та його партнер по Арсеналу Сеад Колашинац піддалися збройному нападу грабіжників в північному районі Лондона.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З цегли, сталі та скла! Евертон представив проект нового стадіону
Озіла атакували озброєні грабіжники – Месута захистив одноклубник
Тоттенгем поступився МЮ на International Champions Cup
Форвард Тоттенгема вдав з себе вболівальника, який вибіг на поле
Реал обіграв в серії пенальті Арсенал на International Champions Cup
Зірка АПЛ планує зробити камінг-аут, але йому забороняє клуб
Ліверпуль на три роки заборонив своєму фанату відвідувати матчі
Вест Гем відсвяткував рік з моменту підписання Ярмоленка кумедним відео
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка