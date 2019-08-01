Лідери українського футбола київське Динамо та донецький Шахтар з перемоги розпочали новий сезон УПЛ-2019/20.

У першому турі УПЛ-2019/20 донецький Шахтар на виїзді здолав Олександрію з рахунком 3:1.

Перший тайм для гірників не склався – Марлос не зумів реалізувати пенальті, а на 42-й хвилині підопічні Каштру пропустили від Максима Третьякова. По перерві спочатку автогол Бухала, а потім голи Тайсона та Дентіньо зафіксували перемогу Шахтаря.

Олександрія — Шахтар 1:3

Олександрія: Паньків, Пашаєв, Бабогло, Бухав, Мірошниченко, Гречишкін, Ковалець (Запорожан, 72), Банада (Шастал, 82), Лучкевич (Задерака, 65), Сітало, Третьяков.

Шахтар: Пятов, Болбат (Матвієнко, 90), Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Марлос, Патрік, Соломон (Дентіньо, 84), Тайсон, Мораес (Бланко-Лещук, 75).

Голи: Третьяков, 42 — Бухав, 58 (ав.г.), Тайсон, 73, Дентіньо, 90+1.

Перемогу у першому турі святкувало і київське Динамо. Підопічні Олександра Хацкевича у Львові здолали місцеві Карпати з рахунком 2:0.

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Перемогу біло-синім забезпечили автогол Олексія Ковтуна та гол Артема Бесєдіна.

Карпати — Динамо 0:2

Карпати: Підківка, Вербний, Вакуленко, Ковтун, Мартінс, Якимець, Кльоц, Войковіц (Козак, 72), Ді Франко (Ременюк, 84), Гуцуляк, Карпенко (Лейоус, 46).

Динамо: Бойко, Міколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора (Циганков, 69), Шепелев, Буяльський (Сидорчук, 80), Гармаш, Вербич (Де Пена, 46), Караваєв, Бесєдін.

Голи: Ковтун (ав.г.), 42, Бесєдін, 45+1 (пен.)

Новачок УПЛ Дніпро-1 здобув впевнену перемогу над донецьким Олімпіком.

Перемогу дніпровській команді принесли голи новоспечених чемпіонів світу Сергія Булеци та Владислава Супряги, який перед стартом сезону Дніпро-1 орендував у киян.

Дніпро-1 — Олімпік 2:0

Дніпро-1: Кліщук, Романюк (Сафронов, 90+1), Лопиренок, Логінов, Шаповал, Батагов, Когут, Чичиков, Назаренко (Загальський, 78), Булеца (Коркішко, 73), Супряга.

Олімпік: Пеньков, Вантух, Абубакар, Гришко, Трубочкін (Тейшейра, 46), Завійський (Пасіч, 82), Цимбалюк (Драман, 58), Ксьонз, Політило, Фабіньо, Матар.

Голи: Булеца, 2, Супряга, 9.

Нагадаємо, Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок.

Фото: FC Dynamo Kiev