Факты ICTV подводят итоги 2-го тура украинской Премьер-лиги 2019/20.
Накануне в чемпионате Украины по футболу отыграли второй тур. Открывали его в Мариуполе матчем местного Мариуполя против Александрии, в котором торжествовали хозяева.
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Киевское Динамо разгромило ФК Львов на выезде, а вот луганская Заря сенсационно потеряла очки с новичком УПЛ – Днепром-1. Не устояли перед действующими чемпионами УПЛ львовские Карпаты.
Мариуполь — Александрия – 2:1
Голы: Фомин, пен. 77 Вакула, 83 — Ситало, 90+5
Десна — Ворскла – 2:0
Голы: Калитвинцев, 19 Филлипов, 79
ФК Львов — Динамо – 0:3
Голы: Буяльский, 45+1, пен. 45+3, Де Пена, 52
Олимпик — Колос Ковалевка – 0:1
Голы: Гавриш, 68
Заря — Днепр-1 – 1:1
Голы: Кочергин, 70 — Когут, 45+3
Шахтер – Карпаты – 3:0
Голы: Марлос, 40 Мораес, 45, Исмаили, 63
Напомним, Шахтер презентовал домашнюю форму на сезон 2019/20.
Фото: FC SHAKHTAR DONETSK