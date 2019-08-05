Факты ICTV подводят итоги 2-го тура украинской Премьер-лиги 2019/20.

Накануне в чемпионате Украины по футболу отыграли второй тур. Открывали его в Мариуполе матчем местного Мариуполя против Александрии, в котором торжествовали хозяева.

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Киевское Динамо разгромило ФК Львов на выезде, а вот луганская Заря сенсационно потеряла очки с новичком УПЛ – Днепром-1. Не устояли перед действующими чемпионами УПЛ львовские Карпаты.

Мариуполь — Александрия – 2:1

Голы: Фомин, пен. 77 Вакула, 83 — Ситало, 90+5

Десна — Ворскла – 2:0

Голы: Калитвинцев, 19 Филлипов, 79

ФК Львов — Динамо – 0:3

Голы: Буяльский, 45+1, пен. 45+3, Де Пена, 52

Олимпик — Колос Ковалевка – 0:1

Голы: Гавриш, 68

Заря — Днепр-1 – 1:1

Голы: Кочергин, 70 — Когут, 45+3

Шахтер – Карпаты – 3:0

Голы: Марлос, 40 Мораес, 45, Исмаили, 63

Напомним, Шахтер презентовал домашнюю форму на сезон 2019/20.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK