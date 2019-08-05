Факти ICTV підбивають підсумки 2-го туру української Прем’єр-ліги 2019/20.
Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли другий тур. Відкривали його у Маріуполі матчем місцевого Маріуполя проти Олександрії, в якому тріумфували господарі.
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Київське Динамо розгромило ФК Львів на виїзді, а ось луганська Зоря сенсаційно втратила очки з новачком УПЛ – Дніпром-1. Не встояли перед чинними чемпіонами УПЛ львівські Карпати.
Маріуполь — Олександрія – 2:1
Голи: Фомін, (пен.) 77 Вакула, 83 — Сітало, 90+5
Десна — Ворскла – 2:0
Голи: Калітвінцев, 19 Філліпов, 79
ФК Львів — Динамо – 0:3
Голи: Буяльський, 45+1, пен.45+3, Де Пена, 52
Олімпік — Колос Ковалівка – 0:1
Голи: Гавриш, 68
Зоря — Дніпро-1 – 1:1
Голи: Кочергін, 70 — Когут, 45+3
Шахтар — Карпати – 3:0
Голи: Марлос, 40 Мораес, 45, Ісмаілі, 63
Нагадаємо, Шахтар презентував домашню форму на сезон 2019/20.
Фото: FC SHAKHTAR DONETSK