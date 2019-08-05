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Факти / Спорт

Перемога Шахтаря, нічия Зорі та інші результати 2-го туру УПЛ

Факти ICTV підбивають підсумки 2-го туру української Прем’єр-ліги 2019/20.

Шахтер Донецк 2019/20 УПЛ

Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли другий тур. Відкривали його у Маріуполі матчем місцевого Маріуполя проти Олександрії, в якому тріумфували господарі.

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Київське Динамо розгромило ФК Львів на виїзді, а ось луганська Зоря сенсаційно втратила очки з новачком УПЛ – Дніпром-1. Не встояли перед чинними чемпіонами УПЛ львівські Карпати.

Маріуполь — Олександрія – 2:1

Голи: Фомін, (пен.) 77 Вакула, 83 — Сітало, 90+5

Десна — Ворскла – 2:0

Голи: Калітвінцев, 19 Філліпов, 79

ФК Львів — Динамо – 0:3

Голи: Буяльський, 45+1, пен.45+3, Де Пена, 52

Олімпік — Колос Ковалівка – 0:1

Голи: Гавриш, 68

Зоря — Дніпро-1 – 1:1

Голи: Кочергін, 70 — Когут, 45+3

Шахтар — Карпати – 3:0

Голи: Марлос, 40 Мораес, 45, Ісмаілі, 63

Нагадаємо, Шахтар презентував домашню форму на сезон 2019/20.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK

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