10 августа обрушилась часть крыши стадиона AFAS, на котором должен состоятся матч между голландским АЗ и украинским Мариуполем.
Ответный поединок 3-го квалифайн раунда Лиги Европы между АЗ (Алкмаар) и Мариуполем под угрозой срыва.
Причина в том, что днем, 10 сентября, часть крыши стадиона AFAS, на котором свои домашние матчи проводит голландский клуб, обрушилась.
Как пишет местная пресса, игра может не состояться из-за оперативных ремонтных работ.
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Сообщается, что причиной разрушения, по всей видимости, послужил сильный ветер, а также тяжелые солнечные батареи, которые были размещены на крыше.
Во время ЧП никто не пострадал.
Матч должен состояться 15 августа в Нидерландах.
Напомним, донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в третьем туре украинской Премьер-лиги.
Источник: Football.ua