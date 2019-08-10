10 августа обрушилась часть крыши стадиона AFAS, на котором должен состоятся матч между голландским АЗ и украинским Мариуполем.

Ответный поединок 3-го квалифайн раунда Лиги Европы между АЗ (Алкмаар) и Мариуполем под угрозой срыва.

Причина в том, что днем, 10 сентября, часть крыши стадиона AFAS, на котором свои домашние матчи проводит голландский клуб, обрушилась.

Как пишет местная пресса, игра может не состояться из-за оперативных ремонтных работ.

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Сообщается, что причиной разрушения, по всей видимости, послужил сильный ветер, а также тяжелые солнечные батареи, которые были размещены на крыше.

Во время ЧП никто не пострадал.

Матч должен состояться 15 августа в Нидерландах.

Напомним, донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в третьем туре украинской Премьер-лиги.

Источник: Football.ua