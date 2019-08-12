Факты ICTV подводят итоги 3-го тура украинской Премьер-лиги 2019/20.
Накануне в чемпионате Украины по футболу отыграли третий тур. Открывали его в Киеве Украинским классико между Динамо и Шахтером, в котором торжествовали действующие чемпионы Украины.
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Александрия одержала первую победу в новом сезоне УПЛ, а луганская Заря деклассировала новичка чемпионата Колос. Ничьей завершился матч львовских Карпат и Мариуполя.
Динамо — Шахтер – 2:1
Голы: Родригес, 39 — Мораес, 21 Марлос, 65
Александрия — Олимпик – 2:1
Голы: Шендрик, 43 Безбородко, 61 — Дийе, 56
Ворскла — Львов – 3:2
Голы: Шехич, 2, 27 Васин, (пен.) 90+7 – Дуарте, 21 Шина, 59
Днепр-1 — Десна – 0:1
Голы: Филиппов, 67
Колос — Заря – 1:3
Голы: Костышин, 34 — Леднев, 27 Русин, 45+1, Кабаев, 46
Карпаты — Мариуполь – 1:1
Голы: Войкович, 30 — Топалов, 25
После трех туров Шахтер является единоличным лидером УПЛ, имея в активе 9 очков, на втором месте Заря (7), третьим идет Динамо (6).
Напомним, матч АЗ — Мариуполь в Лиге Европы под угрозой срыва из-за обвала крыши на стадионе АФАС.
Фото: FC Dynamo Kyiv