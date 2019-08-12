Факты ICTV подводят итоги 3-го тура украинской Премьер-лиги 2019/20.

Накануне в чемпионате Украины по футболу отыграли третий тур. Открывали его в Киеве Украинским классико между Динамо и Шахтером, в котором торжествовали действующие чемпионы Украины.

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Александрия одержала первую победу в новом сезоне УПЛ, а луганская Заря деклассировала новичка чемпионата Колос. Ничьей завершился матч львовских Карпат и Мариуполя.

Динамо — Шахтер – 2:1

Голы: Родригес, 39 — Мораес, 21 Марлос, 65

Александрия — Олимпик – 2:1

Голы: Шендрик, 43 Безбородко, 61 — Дийе, 56

Ворскла — Львов – 3:2

Голы: Шехич, 2, 27 Васин, (пен.) 90+7 – Дуарте, 21 Шина, 59

Днепр-1 — Десна – 0:1

Голы: Филиппов, 67

Колос — Заря – 1:3

Голы: Костышин, 34 — Леднев, 27 Русин, 45+1, Кабаев, 46

Карпаты — Мариуполь – 1:1

Голы: Войкович, 30 — Топалов, 25

После трех туров Шахтер является единоличным лидером УПЛ, имея в активе 9 очков, на втором месте Заря (7), третьим идет Динамо (6).

Напомним, матч АЗ — Мариуполь в Лиге Европы под угрозой срыва из-за обвала крыши на стадионе АФАС.

Фото: FC Dynamo Kyiv