Факти ICTV підбивають підсумки 3-го туру української Прем’єр-ліги 2019/20.

Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли третій тур. Відкривали його у Києві українським класико між Динамо та Шахтарем, в якому тріумфували чинні чемпіони України.

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Олександрія здобула першу перемогу в новому сезоні УПЛ, а луганська Зоря декласувала новачка чемпіонату Колос. Нічиєю завершився матч львівських Карпат та Маріуполя.

Динамо — Шахтар – 2:1

Голи: Родрігес, 39 — Мораес, 21 Марлос, 65

Олександрія — Олімпік – 2:1

Голи: Шендрик, 43 Безбородько, 61 — Дійє, 56

Ворскла — Львів – 3:2

Голи: Шехич, 2, 27 Васін, (пен.) 90+7 — Дуарте, 21 Шина, 59

Дніпро-1 — Десна – 0:1

Голи: Філіппов, 67

Колос — Зоря – 1:3

Голи: Костишин, 34 — Лєдньов, 27 Русин, 45+1, Кабаєв, 46

Карпати — Маріуполь – 1:1

Голи: Войкович, 30 — Топалов, 25

Після трьох турів Шахтар є одноосібним лідером УПЛ, маючи в активі 9 очок, на другій сходинці Зоря (7), третім йде Динамо (6).

Нагадаємо, матч АЗ — Маріуполь у Лізі Європи під загрозою зриву через обвал даху на стадіоні АФАС.

Фото: FC Dynamo Kyiv