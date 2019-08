Чемпіонка Абсолютного бійцівського турніру Валентина Шевченко прокоментувала заяву чемпіона UFC в двох вагових категоріях Генрі Сехудо, який має намір стати першим міжгендерним чемпіоном в історії.

В ефірі подкасту журналіста ESPN Аріеля Хелвані Шевченко заявила, що засміялася, побачивши ролик з викликом Сехудо.

Take that King of Cringe, @henrycejudo! pic.twitter.com/I7Dykgv3c9

— Ariel Helwani (@arielhelwani) August 13, 2019