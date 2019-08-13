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Це смішно! Шевченко погодилася на міжгендерний бій з Сехудо

Чемпіонка UFC в найлегшій вазі Валентина Шевченко відповіла на виклик Генрі Сехудо.

Валентина Шевченко

Чемпіонка Абсолютного бійцівського турніру Валентина Шевченко прокоментувала заяву чемпіона UFC в двох вагових категоріях Генрі Сехудо, який має намір стати першим міжгендерним чемпіоном в історії.

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В ефірі подкасту журналіста ESPN Аріеля Хелвані Шевченко заявила, що засміялася, побачивши ролик з викликом Сехудо.

— Зараз у мене два потенційних суперника для захисту титулу. Це Кетлін Чукагян та Генрі Сехудо. Коли побачила його відео, то засміялася. Це смішно. Думала, він хоча б привітає мене з перемогою. Будь обережний зі своїми бажаннями. Він – мисливець за золотом, але я можу зробити так, що він втратить весь свій статок. Я нікого не боюся, – сказала Шевченко.

Напередодні 32-річний чемпіон UFC Генрі Сехудо кинув виклик чемпіонці організації в найлегшій вазі Валентині Шевченко.

ФотоValentina Shevchenko

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