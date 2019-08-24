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Факты / Спорт

Не хочу боксировать с этими ребятами: Усик отказался от боя с россиянином Федосовым

Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином Андреем Федосовым.

Александр Усик

Для украинского боксера Александра Усика россиянин Андрей Федосов мог быть первым соперником в супертяжелом весе. Однако украинец отказался от боя с ним из-за того, что не хочет, чтобы спортивное противостояние переходило в политическую плоскость.

– Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин… Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно, – сказал Усик.

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Усик добавил, что нормально относится к российским спортсменам и их семьям и не хочет “этой грязи, которая будет литься с обеих сторон”.

К слову, Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в США.

Источник: Usyk Aleksandr

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