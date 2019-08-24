Український боксер Олександр Усик відмовився від бою з росіянином Андрієм Федосовим.

Для українського боксера Олександра Усика росіянин Андрій Федосов міг бути першим суперником у суперважкій вазі. Проте українець відмовився від бою зі спортсменом через те, що не хоче, щоб спортивне протистояння переходило в політичну площину.

– Була інформація, що суперником стане Андрій Федосов. Ні. Він не буде моїм суперником. Чому? Ще перед цим обговорювали, що опонентом буде Олександр Повєткін… Я говорив, що я не хочу боксувати з цими хлопцями, тому що це обов’язково переведуть в політичну площину і будуть обзивати один одного грубими словами. Це мене не влаштовує, це мені не потрібно, — сказав Усик.

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Усик додав, що нормально ставиться до російських спортсменів та їхніх сімей і не хоче “цього бруду, який буде литися з обох боків”.

Нагадаємо, що Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі 12 жовтня у США.

Джерело: Usyk Aleksandr