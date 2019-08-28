Болельщики и игроки сербской Црвены Звезды отпраздновали выход в групповой этап Лиги чемпионов после матча с Янг Бойз.

Болельщики Црвены Звезды отпраздновали выход клуба в групповой этап Лиги чемпионов прокатившись на танке Белградом. Позже к ним присоединились игроки команды.

Они ехали по улицам города, пели песни и жгли пиротехнику.

Читайте: Фанаты Олимпиакоса сломали нос продюсеру российского видеоагентства Ruptly

Инцидентом заинтересовалась полиция, но не нашла нарушения, поскольку БТР не нес угрозу окружающим.

Домашний матч сербской команды с Янг Бойз завершился ничьей 1:1. В первом матче команды тоже разошлись миром. Црвена прошла в групповой этап по правилу выездного гола.

Напомним, перед матчем ультрас Црвены Звезды установили возле стадиона танк времен Югославской войны.

Фото: When Sunday Comes