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Факты / Спорт

Футболисты и фанаты Црвены Звезды прокатились на танке по Белграду

Болельщики и игроки сербской Црвены Звезды отпраздновали выход в групповой этап Лиги чемпионов после матча с Янг Бойз.

Црвена Цзвезда

Болельщики Црвены Звезды отпраздновали выход клуба в групповой этап Лиги чемпионов прокатившись на танке Белградом. Позже к ним присоединились игроки команды.

Они ехали по улицам города, пели песни и жгли пиротехнику.

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Инцидентом заинтересовалась полиция, но не нашла нарушения, поскольку БТР не нес угрозу окружающим.

Домашний матч сербской команды с Янг Бойз завершился ничьей 1:1. В первом матче команды тоже разошлись миром. Црвена прошла в групповой этап по правилу выездного гола.

Напомним, перед матчем ультрас Црвены Звезды установили возле стадиона танк времен Югославской войны.

Фото: When Sunday Comes

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