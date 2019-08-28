Вболівальники і гравці сербської Црвени Звєзди відсвяткували вихід в груповий етап Ліги чемпіонів після матчу з Янг Бойз.

Вболівальники Црвени Звєзди відсвяткували вихід клубу до групового етапу Ліги чемпіонів прокатавшись на танку Белградом. Пізніше до них приєдналися гравці команди.

Вони їхали вулицями міста, співали пісні і палили піротехніку.

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Інцидентом зацікавилася поліція, але не знайшла порушення, оскільки БТР не ніс загрозу оточуючим.

Домашній матч сербської команди з Янг Бойз завершився нічиєю 1:1. У першому матчі команди теж розійшлися миром. Црвена пройшла в груповий етап за правилом виїзного голу.

Нагадаємо, перед матчем ультрас Црвени Звєзди встановили біля стадіону танк часів Югославської війни.

Фото: When Sunday Comes