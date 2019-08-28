PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Футболісти та фанати Црвени Звєзди прокаталися на танку Белградом

Вболівальники і гравці сербської Црвени Звєзди відсвяткували вихід в груповий етап Ліги чемпіонів після матчу з Янг Бойз.

Црвена Цзвезда

Вболівальники Црвени Звєзди відсвяткували вихід клубу до групового етапу Ліги чемпіонів прокатавшись на танку Белградом. Пізніше до них приєдналися гравці команди.

Вони їхали вулицями міста, співали пісні і палили піротехніку.

Читайте: Фанати Олімпіакоса зламали ніс продюсеру російського відеоагентства Ruptly

Інцидентом зацікавилася поліція, але не знайшла порушення, оскільки БТР не ніс загрозу оточуючим.

Домашній матч сербської команди з Янг Бойз завершився нічиєю 1:1. У першому матчі команди теж розійшлися миром. Црвена пройшла в груповий етап за правилом виїзного голу.

Нагадаємо, перед матчем ультрас Црвени Звєзди встановили біля стадіону танк часів Югославської війни.

ФотоWhen Sunday Comes

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Танк возле стадиона Райко Митича
Сербські ультрас притягнули до стадіону танк перед матчем проти Янг Бойз
Медики в Греции
Фанати Олімпіакоса зламали ніс продюсеру російського відеоагентства Ruptly
Адриан Ливерпуль
Фанат травмував голкіпера Ліверпуля Адріана у матчі за Суперкубок
ФК Порту эмблема
Порту не пустив журналістів Матч ТВ на прес-конференцію і звинуватив у брехні
Жоржиньо Вейналдум
Вейналдум розповів, як Клопп перед фіналом ЛЧ позував у шортах Роналду
Владислав Ващук
Ващук: В Динамо вже 17 років нічого не змінюється
Динамо Брюгге
Динамо зіграло внічию з Брюгге та вилетіло з Ліги чемпіонів
Динамо Киев
Де дивитися Динамо — Брюгге
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка