Вболівальники і гравці сербської Црвени Звєзди відсвяткували вихід в груповий етап Ліги чемпіонів після матчу з Янг Бойз.
Вболівальники Црвени Звєзди відсвяткували вихід клубу до групового етапу Ліги чемпіонів прокатавшись на танку Белградом. Пізніше до них приєдналися гравці команди.
Вони їхали вулицями міста, співали пісні і палили піротехніку.
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Інцидентом зацікавилася поліція, але не знайшла порушення, оскільки БТР не ніс загрозу оточуючим.
Домашній матч сербської команди з Янг Бойз завершився нічиєю 1:1. У першому матчі команди теж розійшлися миром. Црвена пройшла в груповий етап за правилом виїзного голу.
Нагадаємо, перед матчем ультрас Црвени Звєзди встановили біля стадіону танк часів Югославської війни.
Фото: When Sunday Comes