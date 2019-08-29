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Де та коли дивитися жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2018/19 відбудеться 29 серпня в залі Grimaldi Forum в Монако.

Жеребьевка группового этапа ЛЧ

29 серпня в залі Grimaldi Forum в Монако відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Початок процедури жеребкування о 19.00.

На цій стадії розіграшу Україну представить чинний чемпіон УПЛ – донецький Шахтар.

Читайте: Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: склади кошиків

Пряму трансляцію жеребкування можна буде подивитися на телеканалі Футбол 1. Також стежити за подією можна буде на офіційному сайті УЄФА.

Груповий етап почнеться 17 вересня, а фінал пройде 30 травня на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі.

Також під час церемонії жеребкування групового етапу ЛЧ УЄФА назве найкращого гравця за підсумками сезону-2018/19.

Фото: Dreamstime

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