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Факты / Спорт

Смех или истерика? Реакция представителя Славии на попадание в “группу смерти” в ЛЧ

По результатам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 пражская Славия попала в группу F.

реакция представителя Славии на жребий в ЛЧ

Представитель пражской Славии, который присутствовал на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, не смог сдержать эмоций после попадания его клуба в так называемую “группу смерти”.

Чешская команда попала в один квартет к каталонской Барселоне, дортмундской Боруссии и миланскому Интеру.

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Когда Петр Чех достал из корзины шарик с буквой F, представители Славии отреагировали то ли саркастическим, то ли ироничным смехом. Один из них даже закрыл глаза.

Напомним, Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

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