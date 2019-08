Представитель пражской Славии, который присутствовал на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, не смог сдержать эмоций после попадания его клуба в так называемую “группу смерти”.

Чешская команда попала в один квартет к каталонской Барселоне, дортмундской Боруссии и миланскому Интеру.

Смотрите: Бесценная реакция Месси и Роналду на речь легенды МЮ Кантоны о бессмертии

Когда Петр Чех достал из корзины шарик с буквой F, представители Славии отреагировали то ли саркастическим, то ли ироничным смехом. Один из них даже закрыл глаза.

Slavias reaction to ending up in the #UCL Group of Death pic.twitter.com/ADeqcyJ6BT

— Goal (@goal) August 29, 2019