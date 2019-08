Представник празької Славії, який був присутній на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, не зміг стримати емоцій після потрапляння його клубу у так звану “групу смерті”.

Чеська команда потрапила в один квартет до каталонської Барселони, дортмундської Боруссії та міланського Інтера.

Коли Петр Чех дістав з кошика кульку з буквою F, представники Славії відреагували чи то саркастичним, чи то іронічним сміхом. Один з них навіть закрив очі.

