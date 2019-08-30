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Факти / Спорт

Сміх чи істерика? Реакція представника Славії на попадання в “групу смерті” в ЛЧ

За результатами жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20 празька Славія потрапила у групу F.

реакция представителя Славии на жребий в ЛЧ

Представник празької Славії, який був присутній на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, не зміг стримати емоцій після потрапляння його клубу у так звану “групу смерті”.

Чеська команда потрапила в один квартет до каталонської Барселони, дортмундської Боруссії та міланського Інтера.

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Коли Петр Чех дістав з кошика кульку з буквою F, представники Славії відреагували чи то саркастичним, чи то іронічним сміхом. Один з них навіть закрив очі.

Нагадаємо, Шахтар дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів.

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