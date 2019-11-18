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Факты / Спорт

Российский комментатор Уткин пообещал, что Россия отомстит Украине на Евро-2020

Российский комментатор Василий Уткин отреагировал на троллинг украинского комментатора Виктора Вацко после поражения России от Бельгии.

Василий Уткин

Известный российский комментатор и блогер Василий Уткин не смог пройти мимо троллинга своего украинского коллеги-комментатора Виктора Вацко.

После разгромного домашнего поражения России от Бельгии (1:4) Вацко опубликовал ироничный пост на своей странице в Twitter.

— А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы? – написал Вацко.

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В ответ на такой тонкий юмор Уткин выдал огромный пост в своем Telegram-канале.

— Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы, нам – и мы, кацапы, – вам, хохлам? Правильно. Троллить. Бесить. *** (подкалывать). Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну, не Спорт-Экспресс же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок?

А это не урок. Урок будет дальше. Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и – обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи? На *** (фиг) вы нам тогда и нужны, если не?

Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему – тiтув?! Я ж не помню. С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом, – написал Уткин.

Напомним, сборная России в девятом туре отбора к Евро-2020 крупно уступила Бельгии со счетом 1:4 на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге.

К слову, форвард сборной Украины Роман Яремчук не отказывается от своих слов о сборной России, которые вызвали настоящую истерию в РФ.

Фото: Чемпионат

Источник: РадиоУткин

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