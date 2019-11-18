Відомий російський коментатор та блогер Василь Уткін не зміг пройти повз троллінг свого українського колеги-коментатора Віктора Вацка.

Після розгромної домашньої поразки Росії від Бельгії (1:4) Вацко опублікував іронічний пост на своїй сторінці у Twitter.

Дивіться: Україна на останніх секундах вирвала нічию у матчі з Сербією

У відповідь на такий тонкий гумор Уткін видав величезний пост у своєму телеграм-каналі.

— Вітя, ось для чого ми дані один одному у відчуттях? Ви, українці, нам – і ми, кацапи, – вам, хохлам? Правильно. Тролити. Дратувати. *** (підколювати). Без твого твіту, мій друже, мій день був би неповноцінним! Так і повинно бути: в дні перемог порадники не потрібні, а ось коли тебе громлять, ну, не Спорт-Експрес же читати, не повторювати ж собі: нічого, ми станемо сильнішими, це вчасно, це урок?

А це не урок. Урок буде далі. Сьогодні, на ранок після розгрому, розгромлені повинні не тільки чистити пір’ячко, а й обтікати. Хто нам, росіянам, нагадає про це, якщо не сусіди? На *** (фіг) ви нам тоді і потрібні, якщо не для цього?

До речі, за перемогу над Бельгією теж не дали б титул. Або як це по-нашому – тiтув?! Я ж не пам’ятаю. З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія на Євро. Ви все отримаєте прямо на полі, братці. Ото ж бо свято буде в Москві! Зі справжнім середньоруським борщем, – написав Уткін.