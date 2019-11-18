Російський коментатор Василь Уткін відреагував на троллінг українського коментатора Віктора Вацка після поразки Росії від Бельгії.
Відомий російський коментатор та блогер Василь Уткін не зміг пройти повз троллінг свого українського колеги-коментатора Віктора Вацка.
Після розгромної домашньої поразки Росії від Бельгії (1:4) Вацко опублікував іронічний пост на своїй сторінці у Twitter.
— А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул чемпіонів Європи? – написав Вацко.
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У відповідь на такий тонкий гумор Уткін видав величезний пост у своєму телеграм-каналі.
— Вітя, ось для чого ми дані один одному у відчуттях? Ви, українці, нам – і ми, кацапи, – вам, хохлам? Правильно. Тролити. Дратувати. *** (підколювати). Без твого твіту, мій друже, мій день був би неповноцінним! Так і повинно бути: в дні перемог порадники не потрібні, а ось коли тебе громлять, ну, не Спорт-Експрес же читати, не повторювати ж собі: нічого, ми станемо сильнішими, це вчасно, це урок?
А це не урок. Урок буде далі. Сьогодні, на ранок після розгрому, розгромлені повинні не тільки чистити пір’ячко, а й обтікати. Хто нам, росіянам, нагадає про це, якщо не сусіди? На *** (фіг) ви нам тоді і потрібні, якщо не для цього?
До речі, за перемогу над Бельгією теж не дали б титул. Або як це по-нашому – тiтув?! Я ж не пам’ятаю. З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія на Євро. Ви все отримаєте прямо на полі, братці. Ото ж бо свято буде в Москві! Зі справжнім середньоруським борщем, – написав Уткін.
Нагадаємо, збірна Росії у дев’ятому турі відбору до Євро-2020 розгромно поступилася Бельгії з рахунком 1:4 на стадіоні Газпром Арена у Санкт-Петербурзі.
До речі, форвард збірної України Роман Яремчук не відмовляється від своїх слів про збірну Росії, які спричинили справжню істерію в РФ.
Фото: Чемпионат
Джерело: РадиоУткин