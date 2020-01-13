Помер президент асоціації спортивних журналістів Волобуєв

Спортивний журналіст Михайло Волобуєв пішов з життя після довготривалої хвороби на 74 році життя.
Волобуєв протягом 20-ти років був президентом асоціації спортивних журналістів, яку очолив у 1999 році. З 2000 року він був членом Міжнародної асоціації спортивної преси.
Протягом одинадцяти років Волобуєв займав посаду прес-аташе НСК Олімпійський.
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У листопаді Правління АСЖУ обрало виконуючим обов’язки президента Олександра Гливінського, який також працює прес-аташе національної збірної України з футболу.
Нагадаємо, у Мексиці після отриманих травм на ринзі помер рестлер La Parka.
Джерело: Ukrainian Sports Press Association
Фото: Ukrainian Sports Press Association
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