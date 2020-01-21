Нейрохірург висловився про стан Міхаеля Шумахера

Італійський нейрохірург Нікола Аччарі розповів, що організм семиразового переможця Формули-1 Міхаеля Шумахера за шість років після черепно-мозкової травми серйозно деградував.

— Ми повинні розуміти, що він зараз зовсім не схожий на того, хто виступав на автодромах. Він дуже змінився, його організм, м’язи, скелет серйозно деградували. Нічого спільного з тим, яким ми його пам’ятаємо, немає. Все через черепно-мозкову травму, – розповів Аччарі.

Шумахер серйозно постраждав внаслідок падіння на гірськолижному курорті у грудні 2013 року. Німецький гонщик отримав черепно-мозкову травму з множинними пошкодженнями обох півкуль мозку і крововиливом. На даний момент Шумахер продовжує відновлення.

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3 січня легендарному Шумахеру виповнився 51 рік. Він є рекордсменом за кількістю чемпіонських титулів в Формулі-1 (7). Всього на його рахунку 306 стартів в Гран-прі Формули-1, з яких він переміг у 91, що також є рекордом.

Нагадаємо, британський гонщик Льюїс Гемілтон наблизився до рекорду Шумахера.