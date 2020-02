Колишня зірка Національної регбійної ліги (NRL) Ровен Бакстер та троє його неповнолітніх дітей загинули внаслідок пожежі в автомобілі в австралійському Брісбені.

За словами свідків, з палаючої машини встигла вибігти жінка з криками: Він облив мене бензином.

Цією жінкою була колишня дружина регбіста Ханна Бакстер. Наразі вона з опіками знаходиться в критичному стані в одній з лікарень Брісбена. Бакстер та троє його дітей у віці до 10 років загинули в авто.

Деякі місцеві джерела стверджують, що чоловік також поранив себе ножем у машині. Поліція поки не з’ясувала обставини пожежі – чи було це вбивство з самогубством чи нещасний випадок.

“He poured Petrol on me.”

A man is believed to have poured petrol on his wife and 3 children and set them alight.

Rowan Baxter, former NRL player, & 3 children all died in white Kia SUV at Camp Hill, his wife, Hannah, is fighting for life in hospital. https://t.co/YiirWeaaUd

— Maureen saysG’day(@826Maureen) February 19, 2020