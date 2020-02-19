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Факти / Спорт

Облив бензином: в Австралії регбіст спалив живцем себе та своїх дітей в авто

Колишня зірка Національної регбійної ліги (NRL) Ровен Бакстер та троє його неповнолітніх дітей загинули внаслідок пожежі в автомобілі в австралійському Брісбені.

За словами свідків, з палаючої машини встигла вибігти жінка з криками: Він облив мене бензином.

Цією жінкою була колишня дружина регбіста Ханна Бакстер. Наразі вона з опіками знаходиться в критичному стані в одній з лікарень Брісбена. Бакстер та троє його дітей у віці до 10 років загинули в авто.

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Деякі місцеві джерела стверджують, що чоловік також поранив себе ножем у машині. Поліція поки не з’ясувала обставини пожежі – чи було це вбивство з самогубством чи нещасний випадок.

Після закінчення кар’єри регбіста Ровен працював у фітнес-центрі у Брісбені разом із дружиною. Також відомо, що він та Ханна боролися за права опіки над дітьми.

Ровен Бакстер за кар’єру грав за такі команди, як Нью Зіланд Ворріорс та Маунт Альберт Лайонс, а також був гравцем національної збірної Нової Зеландії.

Нагадаємо, в Англії футболіста Ньюкасл Таун засудили до довічного за зґвалтування та вбивство шкільної подруги.

Джерело: The Sun

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