Колишня зірка Національної регбійної ліги (NRL) Ровен Бакстер та троє його неповнолітніх дітей загинули внаслідок пожежі в автомобілі в австралійському Брісбені.

За словами свідків, з палаючої машини встигла вибігти жінка з криками: Він облив мене бензином.

Цією жінкою була колишня дружина регбіста Ханна Бакстер. Наразі вона з опіками знаходиться в критичному стані в одній з лікарень Брісбена. Бакстер та троє його дітей у віці до 10 років загинули в авто.

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Деякі місцеві джерела стверджують, що чоловік також поранив себе ножем у машині. Поліція поки не з’ясувала обставини пожежі – чи було це вбивство з самогубством чи нещасний випадок.

“He poured Petrol on me.” A man is believed to have poured petrol on his wife and 3 children and set them alight. Rowan Baxter, former NRL player, & 3 children all died in white Kia SUV at Camp Hill, his wife, Hannah, is fighting for life in hospital. https://t.co/YiirWeaaUd — Maureen saysG’day(@826Maureen) February 19, 2020

Після закінчення кар’єри регбіста Ровен працював у фітнес-центрі у Брісбені разом із дружиною. Також відомо, що він та Ханна боролися за права опіки над дітьми.

Ровен Бакстер за кар’єру грав за такі команди, як Нью Зіланд Ворріорс та Маунт Альберт Лайонс, а також був гравцем національної збірної Нової Зеландії.

Нагадаємо, в Англії футболіста Ньюкасл Таун засудили до довічного за зґвалтування та вбивство шкільної подруги.