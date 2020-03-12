НХЛ призупиняє сезон через коронавірус

Національна хокейна ліга (НХЛ) оголосила про призупинення регулярного сезону через загрозу поширення коронавірусу Covid-19. Усі команди були проінформовані 12 березня.

Спершу НХЛ, НБА, MLB та MLS заборонили журналістам заходити до роздягалень після матчів. Пізніше в НХЛ рекомендували клубам скасувати тренування.

— Через ситуацію, що склалася довкола коронавірусу та після консультацій з медичними експертами та телефонної конференції c радою директорів, НХЛ ухвалив рішення призупинити сезон. Наша мета – знову грати, щойно це буде доречно та розумно, щоб ми змогли завершити сезон і вручити Кубок Стенлі переможцю. Ми дякуємо вболівальникам за терпіння і сподіваємося, що ви будете здорові, – сказав комісіонер ліги Гері Беттмен.

У поточному сезоні відразу одинадцять клубів НХЛ ділять домашні стадіони з командами НБА.

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Раніше стало відомо, що сезони в НБА і MLS офіційно призупинили. А стартовий етап сезону північноамериканської гоночної серії IndyCar пройде без глядачів.

Джерело: NHL