НХЛ призупиняє сезон через коронавірус

Національна хокейна ліга (НХЛ) оголосила про призупинення регулярного сезону через загрозу поширення коронавірусу Covid-19. Усі команди були проінформовані 12 березня.
Спершу НХЛ, НБА, MLB та MLS заборонили журналістам заходити до роздягалень після матчів. Пізніше в НХЛ рекомендували клубам скасувати тренування.
— Через ситуацію, що склалася довкола коронавірусу та після консультацій з медичними експертами та телефонної конференції c радою директорів, НХЛ ухвалив рішення призупинити сезон. Наша мета – знову грати, щойно це буде доречно та розумно, щоб ми змогли завершити сезон і вручити Кубок Стенлі переможцю. Ми дякуємо вболівальникам за терпіння і сподіваємося, що ви будете здорові, – сказав комісіонер ліги Гері Беттмен.
The @NHL pauses 2019-20 season. https://t.co/WMePei4clH pic.twitter.com/W5Hqmk3kX7
— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 12, 2020
У поточному сезоні відразу одинадцять клубів НХЛ ділять домашні стадіони з командами НБА.
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Раніше стало відомо, що сезони в НБА і MLS офіційно призупинили. А стартовий етап сезону північноамериканської гоночної серії IndyCar пройде без глядачів.
Джерело: NHL