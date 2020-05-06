Бондаренко: Після карантину у спортсменів впадуть результати

ICTV запустив онлайн-проект Факти.Спорт з дому. В ньому ведучий програми Факти.Спорт Андрій Ковальський зі своєї домівки у режимі онлайн спілкується із зірками українського спорту та його ключовими представниками.

Героєм спортивної рубрики став легкоатлет та олімпійський призер 2016 року у Ріо-де-Жанейро Богдан Бондаренко.

Спортсмен висловив думку про перенесення Олімпійських ігор, а також розповів про свою фізичну форму та плани.

Яке твоє особисте ставлення до того, що Олімпіада у 2020 році не відбудеться?

— Я гадаю, що це дуже правильне рішення, щоб не мучити спортсменів і не наражати велику кількість людей на небезпеку. Проводити Олімпіаду без глядачів не має жодного сенсу, а проводити з вболівальниками у нинішній ситуації неможливо. Хотілося б рішення про скасування Ігор почути трохи раніше, тому що люди готувалися і старалися, – каже Богдан.

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Як ти вважаєш, чи варто очікувати, що після карантину результати у всіх впадуть?

— Безумовно. Нині спортсменам дуже важко мотивувати себе тренуватися, особливо в непростих умовах. Якщо ти звик тренуватися на стадіоні з величезною кількістю інвентарю і можеш це все робити – це одна ситуація. Інша – коли немає цієї можливості та змагань. Звісно, результати трішки впадуть, – розповідає Бондаренко.

На ЧС у Катарі у тебе була травма. Яка твоя фізична форма зараз?

— Мене турбувало коліно, але ми провели велику роботу над його відновленням. Коліно було єдиним, що мене турбувало під час підготовки до Олімпіади. Зараз я почуваюся значно краще. Через те, що нині навантаження зменшилося, стан – чудовий, як було у 20 років, – зізнався спортсмен.

Також спортсмен поділився мріями щодо майбутньої Олімпіади у Токіо у 2021 році.

— Я відчуваю, що це та Олімпіада, яка має бути знаковою для мене. Я став розумнішим, у мене з’явилося більше думок, розуміння своїх рухів, відчуття стрибка, аніж це було у 2012 чи 2016 роках. Я вірю, що все вийде.

Також Факти ICTV в рамках онлайн-проекту Факти.Спорт з дому пропонують інтерв’ю з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом.