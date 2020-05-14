Батько та тренер чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перебуває у комі у Москві.

— Батько Хабіба перебуває у комі, – сказав друг тренера Рамазан Рабаданов, зазначивши, що батько спортсмена зараз в одному з військових шпиталів у Москві.

25 квітня Нурмагомедова госпіталізували до однієї з лікарень Махачкали з підозрою на пневмонію, де йому зробили тест на коронавірус.

Читайте: У Росії суд відправив на перегляд справу футболістів Кокоріна та Мамаєва

ЗМІ з’ясували, що у Дагестані тренера неправильно лікували і у нього виникли ускладнення. Після раптового погіршення стану Нурмагомедова доставили спецбортом в Москву.

За даними телеграм-каналу Mash, у Москві в Абдулманапа Нурмагомедова стався інсульт. Нині його стан залишається вкрай важким.

Нагадаємо, 12 травня Росія посіла друге місце у світі за кількістю хворих на коронавірус.