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Факти / Спорт

Батько чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова перебуває у комі

Батько та тренер чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перебуває у комі у Москві.

— Батько Хабіба перебуває у комі, – сказав друг тренера Рамазан Рабаданов, зазначивши, що батько спортсмена зараз в одному з військових шпиталів у Москві.

25 квітня Нурмагомедова госпіталізували до однієї з лікарень Махачкали з підозрою на пневмонію, де йому зробили тест на коронавірус.

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ЗМІ з’ясували, що у Дагестані тренера неправильно лікували і у нього виникли ускладнення. Після раптового погіршення стану Нурмагомедова доставили спецбортом в Москву.

За даними телеграм-каналу Mash, у Москві в Абдулманапа Нурмагомедова стався інсульт. Нині його стан залишається вкрай важким.

Нагадаємо, 12 травня Росія посіла друге місце у світі за кількістю хворих на коронавірус.

Джерело: ТАСС

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