Український боксер Василь Ломаченко закликав співгромадян підтримати петицію з вимогою залишити Києво-Печерську лавру в підпорядкуванні Української православної церкви Московського патріархату.

Відповідний пост опубліковано на сторінці Ломаченка в Instagram.

– Брати і сестри! Петиція на підтримку Лаври запрацювала. Просимо посилання максимально поширити серед усіх прихожан в групах Viber із проханням дану петицію підписати, – йдеться в повідомленні, до якого також прикріплено посилання на петицію.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 22 Май 2020 в 7:01 PDT

Заклик Ломаченка підтримати петицію з вимогою залишити Києво-Печерську лавру в підпорядкуванні УПЦ МП гостро зустріли користувачі в коментарях. Однак були й ті, хто підтримав Ломаченка.

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Зазначимо, що інша петиція про передачу лаври в управління Православної церкви України набрала необхідні для розгляду президентом 25 тис. голосів.

Нагадаємо, боксери Ломаченко та Олександр Усик знялися у російському документальному фільмі про церкву Здрастуй, брате! Христос Воскрес. У ньому боксери розповідають про дружбу з росіянами і заявляють, що українці і росіяни – це один народ.