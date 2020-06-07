За плечами надежды австралийского автомобильного спорта Рене Грейси — первенство в месте пилота кузовной серии V8 Supercar, прибыльные контракты и шефство известных звезд спорта Австралии.

Однако после сексистских скандалов, повлекших за собой потерю работы, девушка решила сменить сферу своей деятельности.

Сейчас 25-летняя Рене Грейси — успешная порноактриса, которая только за первую неделю успела заработать больше, чем за всю карьеру гонщицы.

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Факты ICTV публикуют пять горячих фото Рене Грейси, окончательно оставившей спорт ради карьеры в порно.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie) 27 Кві 2020 р. о 1:10 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie) 27 Бер 2020 р. о 8:12 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie) 23 Лип 2018 р. о 3:00 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie) 20 Лют 2020 р. о 11:03 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie) 20 Лис 2019 р. о 12:21 PST

О завершении своей карьеры в ММА объявил и Конор МакГрегор. Это уже третья попытка спортсмена бросить смешанные боевые искусства.

Последний поединок Конор провел против Дональда Серрон в январе 2020 года. За всю свою карьеру Конор МакГрегор, выступая под эгидой UFC, провел 26 боев, из которых победил в 22.

Фото: renee_gracie