Бывшая американо-филиппинская спортсменка Мелисса Буланхаги, которая пять лет защищала цвета США в фигурном катании, рассказала, почему сменила коньки на фильмы для взрослых.

Об этом 29-летняя Буланхаги рассказала в подкасте другой актрисы фильмов для взрослых Асы Акиры, которая теперь работает ведущей на радио.

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По словам фигуристки, после провального отбора на зимние Олимпийские игры 2014 года она разочаровалась в спорте, начала употреблять алкоголь, а впоследствии заинтересовалась порноиндустрией.

Окончательное решение Буланхаги приняла, убедившись, что в новой профессии она сможет неплохо заработать.

— Порноиндустрия — одна из немногих профессий, где женщинам платят больше, чем мужчинам. Это также бизнес, где есть большой риск заразиться опасными заболеванием через половой акт. Пока я еще новичок в этом деле, но хочу расти, — сказала в беседе с Акирой Мелисса.

Сменив ремесло, Буланхаги взяла себе псевдоним Jada Kai. Сейчас она активно сотрудничает с одним из самых популярных сайтов для взрослых Pornhub.



































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Во время карьеры в фигурном катании Мелисса стала самой молодой бронзовой призеркой США в 2006 году и одержала золото в Риме и серебро в Румынии на ISU Junior Grand Prix. Во взрослых соревнованиях она завоевала бронзу в 2010 году на международном турнире Nebelhorn Trophy. Впоследствии спортсменка решила выступать за Филиппины. Она победила в двух подряд национальных чемпионатах страны и выиграла бронзу на Asian Open Trophy в 2013 году.

Буланхаги далеко не первая профессиональная спортсменка, которая достигла высокого уровня в спорте, прежде чем перейти в порно. Австралийская гонщица Рене Грейси перешла в порно в 2020 году так мало зарабатывала в автоспорте.

Источник: Podcast with Asa Akira

Фото: Jada Kai