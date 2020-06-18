Колишня американо-філіпінська спортсменка Мелісса Буланхагі, яка п’ять років захищала кольори США у фігурному катанні, розповіла, чому змінила ковзани на фільми для дорослих.

Про це 29-річна Буланхагі розповіла у підкасті іншої актриси фільмів для дорослих Аси Акіри, яка тепер працює ведучою на радіо.

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Зі слів фігуристки, після провального відбору на зимові Олімпійські ігри 2014 року вона розчарувалася у спорті, почала вживати алкоголь, а згодом зацікавилася порноіндустрією.

Кінцеве рішення Буланхагі ухвалила, впевнившись, що у новій професії вона зможе непогано заробити.

— Порноіндустрія – одна з небагатьох професій, де жінкам платять більше, ніж чоловікам. Це також бізнес, де є великий ризик заразитися небезпечними захворюванням через статевий акт. Поки я ще новачок у цій справі, але хочу рости, – сказала у розмові з Акірою Мелісса.

Змінивши ремесло, Буланхагі взяла собі псевдонім Jada Kai. Нині вона активно співпрацює з одним із найпопулярніших сайтів для дорослих Pornhub.



































Розчарувалася у спорті: американська фігуристка стала порноактрисою / 9 фотографий

Під час кар’єри у фігурному катанні Мелісса стала наймолодшою бронзовою призеркою США у 2006 році та здобула золото у Римі та срібло у Румунії на ISU Junior Grand Prix. У дорослих змаганнях вона завоювала бронзу у 2010 році на міжнародному турнірі Nebelhorn Trophy. Згодом спортсменка вирішила виступати за Філіппіни. Вона перемогла у двох поспіль національних чемпіонатах країни та виграла бронзу на Asian Open Trophy у 2013 році.

Буланхагі далеко не перша професійна спортсменка, яка досягла високого рівня у спорті, перш ніж перейти у порно. Австралійська гонщиця Рене Грейсі перейшла у порно у 2020 році оскільки мало заробляла в автоспорті.

Джерело: Podcast with Asa Akira

Фото: Jada Kai