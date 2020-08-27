Национальная баскетбольная лига (НБА), Главная лига бейсбола (МЛБ) и футбольная лига США (МЛС) отложили часть матчей после забастовки баскетболистов Милуоки Бакс.

Команда бойкотировала пятый матч в серии плей-офф с Орландо Мэджик, который был запланирован в Реюньоне. К моменту начала встречи ни одна из команд не вышла на паркет.

Впоследствии выходить на игру отказались Оклахома-Сити с Хьюстон Рокетс и Лос-Анджелес Лейкерс с Портленд Трэйл Блэйзерс. Возможность бойкота обсуждали Торонто Рапторс и Бостон Селтикс.

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За бойкот остатка НБА из-за расистского скандала проголосовали команды из Лос-Анджелеса — Лейкерс и Клипперс. Однако, большинство клубов выступили за решение доиграть плей-офф.

Также минимум два матча отменили в МЛБ после того, как команды решили не выходить на поле. Еще пять матчей МЛБ отложили.

Из-за протестов в США с турнира в Нью-Йорке снялась японская теннисистка Наоми Осака. Спортсменка должна была сыграть в полуфинале турнира.

— Как темнокожая женщина, я чувствую, что есть более важные дела, которые требуют немедленного внимания, чем смотреть, как я играю в теннис, — написала Осака в Twitter.

Футбольная лига МЛС сообщила, что такие матчи были отложены ФК Даллас — Колорадо Рапидс, Сан-Хосе — Портленд, Лос-Анджелес — Реал Солт-Лейк, Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерс, Интер Майами — Атланта Юнайтед.

Бывший президент США Барак Обама, который является большим поклонником баскетбола, написал в Twitter, что поддерживает забастовку спортсменов.

— Я благодарю игрокам Милуоки Бакс за то, что они отстаивают то, во что верят. А также НБА и женскую лигу НБА за то, что они показали пример. Все наши институты должны отстаивать наши ценности, — написал Обама.

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P — Barack Obama (@BarackObama) August 27, 2020

После забастовки в НБА НХЛ проведет совещание перед матчами между Бостон Брюинз и Тампа-Бэй Лайтнинг в Торонто, а также Даллас Старз и Колорадо Лавинш в Эдмонтоне.

Почему началась новая волна протестов?

В США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша семь раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Мужчина как раз садился в авто после того, как пытался разнять двух женщин, которые ссорились.

Этот инцидент спровоцировал новую волну протестов в США. Глава Белого дома Дональд Трамп для восстановления закона и порядка в город Кеноша штата Висконсин направил федеральные силы и военных Национальной гвардии США.