Национальная баскетбольная лига (НБА), Главная лига бейсбола (МЛБ) и футбольная лига США (МЛС) отложили часть матчей после забастовки баскетболистов Милуоки Бакс.

Команда бойкотировала пятый матч в серии плей-офф с Орландо Мэджик, который был запланирован в Реюньоне. К моменту начала встречи ни одна из команд не вышла на паркет.

Впоследствии выходить на игру отказались Оклахома-Сити с Хьюстон Рокетс и Лос-Анджелес Лейкерс с Портленд Трэйл Блэйзерс. Возможность бойкота обсуждали Торонто Рапторс и Бостон Селтикс.

Читайте: Протесты в США: в Висконсине полиция применила водометы и слезоточивый газ

За бойкот остатка НБА из-за расистского скандала проголосовали команды из Лос-Анджелеса — Лейкерс и Клипперс. Однако, большинство клубов выступили за решение доиграть плей-офф.

Также минимум два матча отменили в МЛБ после того, как команды решили не выходить на поле. Еще пять матчей МЛБ отложили.

Из-за протестов в США с турнира в Нью-Йорке снялась японская теннисистка Наоми Осака. Спортсменка должна была сыграть в полуфинале турнира.

Футбольная лига МЛС сообщила, что такие матчи были отложены ФК Даллас — Колорадо Рапидс, Сан-Хосе — Портленд, Лос-Анджелес — Реал Солт-Лейк, Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерс, Интер Майами — Атланта Юнайтед.

Бывший президент США Барак Обама, который является большим поклонником баскетбола, написал в Twitter, что поддерживает забастовку спортсменов.

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P

— Barack Obama (@BarackObama) August 27, 2020