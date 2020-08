Національна баскетбольна ліга (НБА), Головна ліга бейсболу (МЛБ) та футбольна ліга США (МЛС) відклали частину матчів після забастовки баскетболістів Мілуокі Бакс.

Команда бойкотувала п’ятий матч у серії плей-оф з Орландо Меджік, який був запланований у Реюньоні. До моменту початку зустрічі жодна з команд не вийшла на паркет.

Згодом виходити на гру відмовилися Оклахома Сіті з Г’юстон Рокетс та Лос-Анджелес Лейкерс із Портленд Трейл Блейзерс. Можливість бойкоту обговорювали Торонто Рапторс та Бостон Селтікс.

За бойкот залишку НБА через расистський скандал проголосували команди із Лос-Анджелеса – Лейкерс та Кліпперс. Однак, більшість клубів виступили за рішення дограти плей-оф.

Щонайменше два матчі скасували у МЛБ після того, як команди вирішили не виходити на поле. Ще п’ять матчів МЛБ відклали.

Через протести у США з турніру у Нью-Йорку знялася японська тенісистка Наомі Осака. Спортсменка мала зіграти у півфіналі турніру.

Футбольна ліга МЛС повідомила, що такі матчі були відкладені: ФК Даллас – Колорадо Рапідс, Сан-Хосе – Портленд, Лос-Анджелес – Реал Солт-Лейк, Лос-Анджелес Гелаксі – Сіетл Саундерс, Інтер Маямі – Атланта Юнайтед.

Колишній президент США Барак Обама, який є великим шанувальником баскетболу, написав у Twitter, що підтримує забастовку спортсменів.

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P

— Barack Obama (@BarackObama) August 27, 2020