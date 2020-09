Англійський Ліверпуль презентував третій комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Екіпірування червоних виконане у чорно-сірому кольорі із шаховим принтом. Логотип клубу, прізвища гравців на джерсі, а також назва титульного спонсору будуть червоного кольору. Комір на джерсі має V-подібний виріз.

Дизайн екіпірування розробив американський бренд спортивного одягу Nike.

Під час створення третього комплекту мерсисайдців розробники надихалися картатими прапорами та банерами фанатів команди, з якими віддані шанувальники Ліверпуля приходять на Енфілд, щоб підтримати свою улюблену команду.

Our chequered flags are a familiar sight…

Now they’ve inspired the design of our new third kit pic.twitter.com/KuaZE5hRQP

— Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020