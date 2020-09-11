Англійський Ліверпуль презентував третій комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Екіпірування червоних виконане у чорно-сірому кольорі із шаховим принтом. Логотип клубу, прізвища гравців на джерсі, а також назва титульного спонсору будуть червоного кольору. Комір на джерсі має V-подібний виріз.

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Дизайн екіпірування розробив американський бренд спортивного одягу Nike.

Під час створення третього комплекту мерсисайдців розробники надихалися картатими прапорами та банерами фанатів команди, з якими віддані шанувальники Ліверпуля приходять на Енфілд, щоб підтримати свою улюблену команду.

Our chequered flags are a familiar sight… Now they’ve inspired the design of our new third kit pic.twitter.com/KuaZE5hRQP — Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020

Картатий принт, що взятий за основу, був традиційним для Ліверпуля у 1980-х.

Новий комплект вже доступний для передзамовлення через інтернет-магазин клубу, а у магазинах Nike він має з’явитися з 15 вересня.

Як виглядає домашня та гостьова форма Ліверпуля?

Нова виїзна форма чинних чемпіонів Англії виконана у бірюзовому кольорі з чорними вставками. Птах Лайвер – символ міста Ліверпуль та абревіатура клубу виконані так само, як і на домашньому комплекті лише у чорному забарвленні.

А основний комплект Ліверпуля виконаний у традиційному червоному кольорі з використанням білих та бірюзових ліній.