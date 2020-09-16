Пандемія завдала світовому футболу збитків на $14 млрд — ФІФА

Пандемія Covid-19 обійдеться світовому клубному футболу у $14 млрд у 2020 році, що становить приблизну третину його вартості. Про це заявив чиновник футбольного корпусу ФІФА Оллі Рен.

Рен очолює комітет ФІФА, що створений для боротьби з наслідками пандемії. Разом з фінансовими консультантами вони оцінили вартість клубного футболу у світі на суму від $40 до $45 млрд.

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За словами Рена, цифра в $14 млрд базується на поточному сценарії розвитку ситуації довкола пандемії, коли футбол поступово відновлюється після тримісячної перерви, що настала на початку березня 2020 року. У комітеті наголошують, що футбол стане іншою грою, якщо вірус не подолають.

— Пандемія Covid-19 завдала дуже сильного удару по футболу. Це спричинило безліч негараздів у футболі на різних рівнях – чимало професійних клубів зіштовхнулися із серйозними фінансовими труднощами. Я також глибоко занепокоєний ситуацією із молодіжними академіями та клубами із нижчих дивізіонів, – заявив Ренн.

Рен додав, що найбільше постраждав клубний футбол у Південній Америці, хоча викликають занепокоєння також клуби в Африці та Азії.

— Існує реальна небезпека того, що пророблена плідна робота щодо розвитку клубного футболу в Африці та Азії може бути зруйнована. Нині ми хочемо пом’якшити цей удар та втримати вже зроблену роботу, – сказав чиновник.

На боротьбу з наслідками пандемії ФІФА виділила $1,5 млрд. Також Рен розповів, що 150 із 211 асоціацій-членів ФІФА наразі подали заявки на отримання коштів.

Чиновник додав, що хоча футбол повільно пробуджується, не можна виключати чергового спаду.

— Вирішальним буде питання про те, чи буде розроблена вакцина і чи можна буде нею скористатися, а також як можна буде стримати пандемію. Поки ці та інші питання залишають незрозумілими, – зізнався Рен.

У липні Асоціація европейских клубів (ECA) проаналізувала фінансові наслідки, які пандемія завдала європейським клубам. За прорахунками організації, європейський футбол не дорахується €3,6 млрд (€1,5 млрд у сезоні 2019/20 та €2,1 млрд у 2020/21).

Величезною частиною своїх доходів клуби покриватимуть заробітну плату футболістам та персоналу. У наступному сезоні 70,1% доходу доведеться виділити на зарплати.

Джерело: Eurosport