Перенесенный матч второго тура Украинской премьер-лиги между командами Рух и Шахтер прошел во Львове. Хозяева смогли отобрать очки у горняков.
Уже в первом тайме замену из-за повреждения попросил Евгений Коноплянка, а во вначале второго — горки пропустили гол.
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На замену вышел Тарас Степаненко, который и срезал мяч в собственные ворота.
Спустя несколько минут Валерий Бондарь получил вторую желтую карточку и покинул поле, поэтому Шахтер доигрывал в меньшинстве. Однако на 67 минуте Карлос сравнял счет.
Заря и Шахтер
20 сентября поединок между Зарей и Шахтером прошел в Запорожье на стадионе Славутич Арена.
Напряженная игра закончилась ничьей — 2:2.