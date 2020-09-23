Перенесенный матч второго тура Украинской премьер-лиги между командами Рух и Шахтер прошел во Львове. Хозяева смогли отобрать очки у горняков.

Уже в первом тайме замену из-за повреждения попросил Евгений Коноплянка, а во вначале второго — горки пропустили гол.

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На замену вышел Тарас Степаненко, который и срезал мяч в собственные ворота.

Спустя несколько минут Валерий Бондарь получил вторую желтую карточку и покинул поле, поэтому Шахтер доигрывал в меньшинстве. Однако на 67 минуте Карлос сравнял счет.

Заря и Шахтер

20 сентября поединок между Зарей и Шахтером прошел в Запорожье на стадионе Славутич Арена.

Напряженная игра закончилась ничьей — 2:2.