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Факти / Спорт

Шахтар втратив очки в матчі з Рухом

Перенесений матч другого туру Української прем’єр-ліги між командами Рух і Шахтар пройшов у Львові. Господарі змогли відібрати очки у гірників.

Уже в першому таймі заміну через пошкодження попросив Євген Коноплянка, а спочатку другого – гірки пропустили гол.

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На заміну вийшов Тарас Степаненко, який зрізав м’яч у власні ворота.

Через кілька хвилин Валерій Бондар отримав другу жовту картку і залишив поле, тому Шахтар догравав у меншості. Однак на 67 хвилині Марлос зрівняв рахунок.

Зоря та Шахтар

20 вересня поєдинок між Зорею та Шахтарем пройшов у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена.

Напружена гра закінчилася нічиєю – 2:2.

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