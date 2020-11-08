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Факты / Спорт

Луческу о разгроме Динамо: Этой игры не должно было быть, это не fair play

Главный тренер Динамо Мирча Луческу считает нечестной победу Шахтера в девятом туре Украинской Премьер-Лиги над его командой, ведь силы были неравны из-за вспышки коронавируса в киевской команде.

— Сегодня выиграл коронавирус, но проиграл fair play. Я бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже если бы представлял другую сторону, — сказал Луческу на пресс-конференции.

Комментарий Каштру

Со своей стороны главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру назвал победу горняков честной, а игроков своей команды поблагодарил за качественный футбол.

— Мы знали, насколько важен этот матч, ведь у Динамо было четыре очка преимущества. Мы победили абсолютно честно, играя против хорошей команды, — сказал тренер после матча.

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Результат матча Динамо — Шахтер

9 ноября Шахтер победил Динамо на Олимпийском со счетом 0:3 в рамках девятого тура УПЛ.

Весь второй тайм киевляне играли вдесятером из-за удаления перед перерывом Сидорчука.

Отметим, что в заявке Динамо в связи со вспышкой коронавируса в клубе оказалось всего 16 игроков.

Фото: ФК Динамо 

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