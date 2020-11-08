Луческу про розгром Динамо: Цієї гри не повинно було бути, це не fair play

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вважає нечесною перемогу Шахтаря в дев’ятому турі Української Прем’єр-Ліги над його командою, адже сили були нерівні через спалах коронавірусу в київській команді.

– Сьогодні виграв коронавірус, але програв fair play. Я би ніколи не грав у таких умовах такий важливий матч, навіть якщо би представляв іншу сторону, – сказав Луческу на прес-конференції.

Коментар Каштру

Зі свого боку головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру назвав перемогу гірників чесною, а гравцям своєї команди подякував за якісний футбол.

– Ми знали, наскільки важливий цей матч, адже у Динамо було чотири очки переваги. Ми перемогли абсолютно чесно, граючи проти чудової команди, – сказав тренер після матчу.

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Результат матчу Динамо – Шахтар

9 листопада Шахтар переміг Динамо на Олімпійському з рахунком 0:3 в рамках дев’ятого туру УПЛ.

Увесь другий тайм кияни грали вдесятьох через вилучення перед перервою Сидорчука.

Зазначимо, що в заявці Динамо у зв’язку зі спалахом коронавірусу в клубі опинилося всього 16 гравців.

Фото: ФК Динамо