PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Луческу про розгром Динамо: Цієї гри не повинно було бути, це не fair play

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вважає нечесною перемогу Шахтаря в дев’ятому турі Української Прем’єр-Ліги над його командою, адже сили були нерівні через спалах коронавірусу в київській команді.

– Сьогодні виграв коронавірус, але програв fair play. Я би ніколи не грав у таких умовах такий важливий матч, навіть якщо би представляв іншу сторону, – сказав Луческу на прес-конференції.

Коментар Каштру

Зі свого боку головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру назвав перемогу гірників чесною, а гравцям своєї команди подякував за якісний футбол.

– Ми знали, наскільки важливий цей матч, адже у Динамо було чотири очки переваги. Ми перемогли абсолютно чесно, граючи проти чудової команди, – сказав тренер після матчу.

ЧитайтеДинамо дало бій Барселоні на Камп Ноу, але зазнало мінімальної поразки

Результат матчу Динамо – Шахтар

9 листопада Шахтар переміг Динамо на Олімпійському з рахунком 0:3 в рамках дев’ятого туру УПЛ.

Увесь другий тайм кияни грали вдесятьох через вилучення перед перервою Сидорчука.

Зазначимо, що в заявці Динамо у зв’язку зі спалахом коронавірусу в клубі опинилося всього 16 гравців.

Фото: ФК Динамо 

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх