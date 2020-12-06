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Факты / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Формула-1: Серхио Перес выиграл Гран-при Сахира

На 16-м этапе гонки Формулы-1 Гран-при Сахира победил мексиканский пилот Racing Point Серхио Перес. Для него это первая победа в карьере.

Вторым финишировал Эстебан Окон (Renault), третьим — Лэнс Стролл (Racing Point).

Читайте: Пилот выскакивал из горящего авто: на Гран-при Бахрейна произошла авария

Гонки проходили на Международном автодроме Бахрейна.

Серхио Перес

Фото: Getty Photos

Фото: Getty Images

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